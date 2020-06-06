اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

25 متطوعا يشاركون فى تغسيل وتكفين ضحايا كورونا مجانا فى الشرقية

السبت، 06 يونيو 2020 02:33 م
25 متطوعا يشاركون فى تغسيل وتكفين ضحايا كورونا مجانا فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية-إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن هناك 25 متطوع من "الرجال والنساء" سيشاركون فى إجراءات "غسل وتكفين" ضحايا فيروس كورونا مجانًا، وذلك بمستشفيات العزل والحجر الصحى المتواجدة بنطاق المحافظة، حرصًا منهم على تقديم يد العون لرجال الفرق الطبية والتمريض داخل المستشفيات المخصصة للعزل والحجر الصحى، وتكريمًا للمتوفين من حالات كورونا وللمساهمة فى إنهاء إجراءات الدفن.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الدائم والمستمر مع قوات الأمن ومديرى مستشفيات العزل الصحى لتشديد الرقابة على بوابات الدخول من وإلى المستشفيات، وعدم السماح بخروج حالات الوفاه بفيروس كورونا إلا بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع مديريه التضامن الاجتماعى والجمعيات الشرعية التابعة لها لدعم مستشفيات العزل بسيارات تكريم الموتى وفرق من المتطوعين للتعامل مع حالات الوفاة وذلك بالتنسيق مع مديريه الصحة وفرق الطب الوقائي.

وجدير بالذكر أن الشباب المتطوعين بالمبادرة مازالوا يجوبوا شوارع مراكز ومدن وقرى المحافظة لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بلبس الكمامة الواقية واستخدام المطهرات للعناية الشخصية والحرص على التباعد الاجتماعى حفاظا على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا، فشهدت مراكز ومدن المحافظة (فاقوس / ابو كبير العاشر / أبو حماد) حملات مكبرة من فريق اعضاء المبادرة، حيث قامو برش وتعقيم الشوارع الرئيسية والبنوك وماكينات ATM والأسواق والمساجد والوحدات الصحية والمحال التجارية والبقالة والسوبر ماركت والمصالح الحكومية وتوزيع الكمامات الواقيه وتعريف المواطنين بطرق التخلص الامن منها لتقليل العدوى بالفيروس تنفيذا للاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وجه الشباب، الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى ولكل من ساهم معهم فى إنجاح هذا العمل الخيرى وكل المتبرعين لدعمهم الدائم والمستمر لإنجاح المبادرة، مؤكدين أنهم شريك أساسى وفعال فى المجتمع ومن واجبهم مسانده ودعم الدولة المصرية وقت الأزمات للحفاظ عليها وعلى أبنائها من أى مخاطر.


الشرقية

غسل موتى الكورونا

عمل تطوعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة