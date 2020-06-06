233 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا.. وارتفاع الإجمالى لـ25410 حالات

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا (كوفيد-19)، عدة أعراض منها الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

وكان الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، قد ظهر في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين قبل أن ينتقل منها في غضون شهرين فقط إلى كل أنحاء العالم.