اليوم السابع
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233 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا.. وارتفاع الإجمالى لـ25410 حالات

السبت، 06 يونيو 2020 10:39 ص
233 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا.. وارتفاع الإجمالى لـ25410 حالات مصابون بكورونا
وارسو (أ ش أ)

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ذكرت وزارة الصحة البولندية، أنه تم تسجيل 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى عدد المصابين في البلاد إلى 25410 حالات، بينما تم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1137، ونقلت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها - في بيان - إن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 2410 حالات. 

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي.
وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا (كوفيد-19)، عدة أعراض منها الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

وكان الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، قد ظهر في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين قبل أن ينتقل منها في غضون شهرين فقط إلى كل أنحاء العالم.

يشار إلى أن نائب وزير البنية التحتية البولندى مارشين هورالا،قال إن بلاده من المرجح أن تستأنف الرحلات الجوية الدولية أوائل شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن قرارا فى هذا الشأن سيُعلن قبل سريانه بأسبوعين، وذكرت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، أن الناقلة الوطنية البولندية استأنفت بالفعل بعض الرحلات الداخلية من أول يونيو الجاري. 

وكانت جميع رحلات الناقلة الوطنية البولندية عُلقت في العاشر من شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .. ومددت الناقلة في التاسع عشر من مايو المنصرم تعليق رحلاتها الدولية حتى يوم 14 يونيو الحالي. 

وأضاف الوزير البولندي، أن الموعد المُحدد لاستئناف الرحلات الجوية الدولية لا يمكن تحديده الآن لكنه رجح ذلك في أوائل شهر يوليو المقبل. 
يشار إلى أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا كانت في 4 مارس الماضي. 
وكانت وزارة الصحة البولندية، أعلنت اليوم أنه تم تسجيل 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 25 ألفا و410 حالات، بينما تم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1137.

 


بولندا

الصحه البولنديه

كورونا

فيروس كورونا

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