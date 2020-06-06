21 حالة متعافية من كورونا تغادر المعسكر الطبى "أبو قير" بشرق الإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الصحى بمعسكر أبو قير الطبى شرق الإسكندرية ، عن خروج 21 حالة متعافية جديدة اليوم ، ليرتفع عدد المتعافين بالمعسكر الى 430 حالة، حيث تم تخصيص المعسكر الطبى فى "أبو قير" لاستقبال المحولين من مستشفى العجمى النموذجى، لقضاء فترة النقاهة، وأشار الدكتور محمد عماد ،المدير الطبى لمعسكر "أبو قير" بالمدينة الشبابية شرق الإسكندرية ،فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن المعسكر تم تحصيصة لإستقبال الحالات التى يتم تحويلها من مستشفى العجمى للعزل لمرضى فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء ، ويتم التعامل معهم وفق بروتوكول وزارة الصحة المصرية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا ،حيث يتم المتابعة الدورية و إجراء التحاليل الخاصة بهم ،لحين ظهور النتائج سلبية و خروجهم من المعسكر الطبى.

وكانت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى قد أعلنت عن خروج 5 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 209 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 454، كما تم تحويل 32 حالة للعلاج المنزلى.

وأشارت مدير مستشفى العجمى لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى عالجة المصابين، حيث تقدم باقى المتعافين الشكر للاطباء و التمريض على حسن التعامل و الرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

وأضافت أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات لتحقيق ذلك، خاصة وأن الأطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.