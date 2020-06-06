14 لجنة تستقبل 2944 طالبا بامتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

انتهت الاستعدادات فى شمال سيناء لامتحانات الثانوية العامة بكافة مدن المحافظة بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومحافظة شمال سيناء والجهات المعنية، وقال عبدالعزيز عطية ، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المقرر أدائهم الامتحانات 2944 طالب، تم توزيعهم على 14 لجنة مشيرا إلى أن اللجان تشمل مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بواقع 6 لجان في مدينة العريش، و5 لجان فى نطاق مركز بئر العبد، و3 لجان فى مدينة الشيخ زويد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اللجان تم تجهيزها وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم من حيث توزيع الطلبة داخل كل لجنة بما يتفق والاشتراطات الصحية التى أقرتها الدولة لحماية الطلبة.

وقال حمزة رضوان مدير عام تعليم شمال سيناء، إن كل لجنة تم تعقيمها بداية التجهيز ومواصلة التعقيم الدورى، إضافة لتجهيز الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين بشكل مناسب، ومراجعة الخدمات والمرافق والتأكد من عملها داخل كل استراحة ولجنة.

وأضاف أنه يتم بالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية وجهات الاختصاص توفير متطلبات اللجان الخدمية والتأمين لها، مؤكدا على طمأنة اولياء الامور باتخاذ كل اجراءات السلامة داخل كل لجنة وفقا لتعليمات الوزارة.