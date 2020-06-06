اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يونيسف: أقل من 10 % يسكنون 7 دول أفريقية تصلهم الكهرباء

السبت، 06 يونيو 2020 07:42 م
يونيسف: أقل من 10 % يسكنون 7 دول أفريقية تصلهم الكهرباء أفريقيا- صورة أرشيفية
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان لها أن سبعة بلدان، أفريقية تصل لأقل من 10 % من سكانها إلى الكهرباء مما يشكل عائق كبير في مختلف مناحي الحياة وخاصة مع اعتماد العالم بشكل أكبر على التكنلوجيا والطاقة في كل المجالات وزاد الاعتماد عليها بشكل أكبر عقب وباء كورونا وتوقف التعليم في معظم دول العالم والاعتماد على البث التلفزيوني والراديو وخدمات الأنترنت

وأفادت المنظمة أن الدول السبعة هي كوت ديفوار، وليسوتو، وكيريباس، والسودان وجامبيا، وغينيا-بيساو، وموريتانيا، حيث يمتلك أقل من 10 % فقط من الأسر المعيشية الأشد فقراً ربطاً بشبكة التيار الكهربائي.

وذكرت يونيسف أنه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي ريف تشاد، تمتلك أسرة معيشية واحدة من بين كل 100 أسرة جهاز تلفزيون، مقارنة مع أسرة واحدة من بين كل 3 أسر في المناطق الحضرية. وفي المناطق الريفية في كل من غينيا وموريتانيا، يمتلك 8 % و7 % من الأسر المعيشية جهاز تلفزيون، مقارنة مع 76 % من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية في كلا البلدين.

 

 


يونيسف

الأمم المتحدة

افريقيا

كهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة