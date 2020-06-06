يونيسف: أقل من 10 % يسكنون 7 دول أفريقية تصلهم الكهرباء

هند المغربي

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان لها أن سبعة بلدان، أفريقية تصل لأقل من 10 % من سكانها إلى الكهرباء مما يشكل عائق كبير في مختلف مناحي الحياة وخاصة مع اعتماد العالم بشكل أكبر على التكنلوجيا والطاقة في كل المجالات وزاد الاعتماد عليها بشكل أكبر عقب وباء كورونا وتوقف التعليم في معظم دول العالم والاعتماد على البث التلفزيوني والراديو وخدمات الأنترنت

وأفادت المنظمة أن الدول السبعة هي كوت ديفوار، وليسوتو، وكيريباس، والسودان وجامبيا، وغينيا-بيساو، وموريتانيا، حيث يمتلك أقل من 10 % فقط من الأسر المعيشية الأشد فقراً ربطاً بشبكة التيار الكهربائي.

وذكرت يونيسف أنه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي ريف تشاد، تمتلك أسرة معيشية واحدة من بين كل 100 أسرة جهاز تلفزيون، مقارنة مع أسرة واحدة من بين كل 3 أسر في المناطق الحضرية. وفي المناطق الريفية في كل من غينيا وموريتانيا، يمتلك 8 % و7 % من الأسر المعيشية جهاز تلفزيون، مقارنة مع 76 % من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية في كلا البلدين.