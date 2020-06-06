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وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: تسجيل 36 حالة إصابة بكورونا اليوم بالمحافظة

السبت، 06 يونيو 2020 05:18 م
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: تسجيل 36 حالة إصابة بكورونا اليوم بالمحافظة الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد الحالات المصابة بكورونا، اليوم السبت، 36 حالة، ليرتفع عدد حالات الإصابة من 503 حالة أمس لـ 539 اليوم، وتم شفاء 123 حالة، وعدد حالات الاشتباه إلى 89 حالة ليرتفع عدد الحالات المشتبه فيها لـ 1528 حالة منهم 101 حالة من خارج المحافظة، كما تبين سلبية عينات 934 حالة، كما ينتظر نتائج 55 حالة، فيما توفيت حالتان، ليرتفع عدد حالات الوفاة لـ21 حالة من داخل وخارج المحافظة .

 

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء فى مستشفيات العزل أو فى الحجر الصحى ببلطيم، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية التى تحتوى على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقرى ومدن المحافظة .

 

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد فى الأسواق، للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الأطقم الطبية

 

.وأوضحت خريطة توزيع المصابين بفيروس كورونا بمحافظة كفر الشيخ، التى تضم أكثر المدن والقرى وأقلها أيضًا إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ بداية انتشاره وحتى مساء اليوم السبت، حيث وصل عدد الحالات المصابة لـ 539 حالة إيجابية بجميع مدن ومراكز المحافظة، وجاءت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ فى المركز الأول بـ 157 حالة وأقلها مدينة ومركز مطوبس بـ 6 حالات فقط.

 

 


عدد المصابين بكفر الشيخ

الدكتورة سوسن سلام

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