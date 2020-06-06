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وكيل صحة كفر الشيخ: إجراء ولادة قيصرية لسيدة يشتبه إصابتها بكورونا وثبتت سلبيتها

السبت، 06 يونيو 2020 04:20 م
وكيل صحة كفر الشيخ: إجراء ولادة قيصرية لسيدة يشتبه إصابتها بكورونا وثبتت سلبيتها الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، إنها تشيد بأطباء مستشفى دسوق العام، لإجرائهم  عملية ولادة قيصرية عاجلة لسيدة، اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا أثناء تجهيزها عملية الولادة ، بعدما ظهرت عليها الأعراض خلال الإعدادات لعملية الولادة.

وقالت سلام ،  لـ " اليوم السابع ، كان لابد من سرعة إجراء العملية ، وتم إجراء عملية الولادة القيصرية ، والسيدة ومولودها بصحة جيدة ، وبعد نقل السيدة لحجرة العزل الصحي وردت المسحة وتبين سلبية إصابتها بكورونا، مقدمة الشكر للطاقم الطبي المكون من إبراهيم أبو الخير، أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى، والدكتور أحمد صلاح، استشاري التخدير، وأعضاء طاقم التمريض، وتحت إشراف الدكتور إسلام دردير، مدير قسم العمليات بمستشفى دسوق العام، لإجراء العملية بنجاح.

 


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