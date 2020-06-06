وكيل زراعة كفر الشيخ : تفعيل دور الرقابة على المبيدات وخطة لإرشاد الفلاح

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور ناجح فوزي ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، إن المديرية بدأت فى تفعيل دور الرقابة على المبيدات والمخصبات لإحكام السيطرة على الغش ، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين لشن حملات ، لضبط المخالفين من التجار ، لمنع وصول تلك المبيدات الضارة للمزارعين ، واستخدامها الاستخدام الذى يقلل من نسبة انتاجية المحاصيل ، ويؤثر سلباً على الفلاح .

وأكد ناجح ، لـ " اليوم السابع " ، أنه تم وضع خطة إرشادية ممنهجة للوصول إلى المزارعين بقراهم ، بالتعاون مع مجال المدن والوحدات القروية، وسيتم تنفيذها عقب الانتهاء من جانحه كورونا ، كما أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإدارات والجمعيات الزراعية ، والتطهير والتعقيم المستمر، وارتداء الكمامات.

وقال ناجح ، ما تم توريده من القمح حتى الآن 172 ألف طن ، بزيادة 41 ألف طن عن العام الماضى ، وتم زراعة 53 ألف فدان طن قطن ، و211 ألف فدان أرز ومستهدف 260 ألف فدان ، وهناك تعاون بين مجالس المدن والمحافظة لإزالة التعديات فى المهد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ، موجهاً الشكر للواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ على حرصه على إزالة التعديات وتوجيه مجالس المدن بالتعاون مع المديرية فى هذا الشأن.