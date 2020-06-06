اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 10:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل زراعة كفر الشيخ : تفعيل دور الرقابة على المبيدات وخطة لإرشاد الفلاح

السبت، 06 يونيو 2020 10:14 ص
وكيل زراعة كفر الشيخ : تفعيل دور الرقابة على المبيدات وخطة لإرشاد الفلاح الدكتور ناجح فوزي ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور ناجح فوزي ،  وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، إن المديرية بدأت فى تفعيل دور الرقابة على المبيدات والمخصبات لإحكام السيطرة على الغش ، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين لشن حملات ، لضبط المخالفين من التجار ، لمنع وصول تلك المبيدات الضارة للمزارعين ، واستخدامها الاستخدام الذى يقلل من نسبة انتاجية المحاصيل ، ويؤثر سلباً على الفلاح .

وأكد ناجح ، لـ " اليوم السابع " ، أنه تم وضع خطة إرشادية ممنهجة للوصول إلى المزارعين بقراهم ، بالتعاون مع مجال المدن والوحدات القروية، وسيتم تنفيذها عقب الانتهاء من جانحه كورونا ، كما أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإدارات والجمعيات الزراعية ، والتطهير والتعقيم المستمر، وارتداء الكمامات.

وقال ناجح ، ما تم توريده من القمح حتى الآن 172 ألف طن ، بزيادة 41 ألف طن عن العام الماضى ، وتم زراعة 53 ألف فدان طن قطن ، و211 ألف فدان أرز ومستهدف 260 ألف فدان ، وهناك تعاون بين مجالس المدن والمحافظة لإزالة التعديات فى المهد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ، موجهاً الشكر للواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ على حرصه على إزالة التعديات وتوجيه مجالس المدن بالتعاون مع المديرية فى هذا الشأن.

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ

وكيل زراعة كفر الشيخ

توريد القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة