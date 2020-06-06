وكالة أوروبية تراقب كورونا من الفضاء.. اعرف أكثر

وكالات

صورة من وكالة الفضاء الأوروبية، تظهر بيانات لفرنسا قبل وبعد الوباء صورة من وكالة الفضاء الأوروبية تظهر بيانات لفرنسا قبل وبعد الوباء

ووفقا لما أوردته صحيفة العين الإماراتية، كشفت وكالة الفضاء الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن منصة إلكترونية، الجمعة، لقياس تأثير الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد على البيئة باستخدام البيانات المقدمة من الأقمار الاصطناعية.

وستقدم المنصة من خلال موقع "رايس.إيسا.إنت" خريطة تفاعلية لأوروبا يمكن من خلالها مقارنة المعايير البيئية والاقتصادية المختلفة التي تم جمعها خلال فترة الإغلاق بتلك التي كانت موجودة في السنوات السابقة، وتشمل التغيرات في نوعية الهواء والمياه والتغيرات في الإنتاج الزراعي والنشاط الصناعي والنقل.

وتبين منصة "رايس" (رابد أكشن كورونا فايرس إيرث أوبزرفيشن) "كيف يمكن أن تظهر البيانات المأخوذة من مراقبة الأرض التغييرات الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية في آن واحد في كل البلدان الأوروبية والدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية" أثناء فترة الإغلاق وبعد انتهائها، وفق ما قال مدير عمليات مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف آشبيك في بيان صحفي.

ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات من الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة الأرض (بشكل خاص من برنامج كوبرنيكوس الأوروبي)، تتيح منصة "رايس" مراقبة حصاد الهليون في منطقة براندنبورج الألمانية والحركة الجوية في مطار برشلونة ونوعية المياه في البحر المتوسط وتركيز الكلوروفيل في منطقة معينة.