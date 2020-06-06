وكالات السفر الألمانية: تحسن طفيف فى الطلب على السفر بالتزامن مع رفع القيود

أكد اتحاد وكالات السفر الالمانى أن شهر مايو شهد تحسن طفيف فى الطلب على السفر بالتزامن مع تخفيف قيود السفر فى بعض الدول الاوربية، واتخاذها اجراءات لفتح الحدود بشكل تدريجى بداية من منتصف يونيو.

وقال دكتور سعيد البطوطى عضو الاتحاد الالمانى للسياحة والسفر أن مكاتب السياحة ووكالات السفر في ألمانيا لا زالت تعاني، ولكن يبدو أن التخفيف الأول من إجراءات الوباء إلى جانب انخفاض عدد الإصابات كان له بعض الآثار الإيجابية الطفيفة على شهر مايو.

وتوقع البطوطى أن يكون الوضع مستقبلا أكثر إيجابية، فقد رفعت الحكومة الفيدرالية الألمانية تحذير السفر لـ 29 دولة أوروبية في 15 يونيو، وخلال الفترة القادمة من المتوقع أن يتم رفع الحظر على الوجهات السياحية الأخرى تباعا بناء على تطور حالات الإصابة والاستعدادات الوقائية والطبية في تلك الوجهات.

وأشار فى تصريح اليوم أنه خلال شهر مايو 2020كانت إجمالي مبيعات وكالات السفر انخفضت بنسبة 90% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019، ومع ذلك فقد تحسنت القيمة بنسبة 2,8% مقارنة بشهر أبريل، أي أن هناك بعض التحسن وبداية تأثير التعافي.

وعرض الاتحاد احصائيات حول حركة السياحة والسفر خلال شهر مايو، حيث ان إجمالي المبيعات سجلت نسبة انخفاض قدره 90% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومبيعات قطاع السياحة "شاملة الرحلات البحرية" سجلت انخفاض بنسبة 81,9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

فى حين اظهرت البيانات ان مبيعات شركات الطيران سجلت انخفاض بنسبة 97,8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كذلك عدد تذاكر الطيران سجلت انخفاض بنسبة 97% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

والرحلات البحرية سجلت انخفاض بنسبة 64,8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومبيعات الخدمات السياحية الأخرى "كتذاكر السكك الحديدية وتأجير السيارات وحضور المناسبات .. وغيرها" سجلت انخفاض بنسبة 85,7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وفى الفترة التراكمية من يناير 2020 وحتى مايو 2020، إجمالي المبيعات سجلت نسبة انخفاض قدره 61,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومبيعات قطاع السياحة "شاملة الرحلات البحرية" سجلت انخفاض بنسبة 51,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومبيعات شركات الطيران سجلت انخفاض بنسبة 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و عدد تذاكر الطيران سجلت انخفاض بنسبة 65,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.