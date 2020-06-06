وفاة الأب الروحى للمسلمين في دولة جنوب السودان

كتب مصطفى عنبر

توفي فجر اليوم السبت ، الشيخ والسلطان الفريق عبدالباقي أيي اكول، الأب الروحي للمسلمين بدولة جنوب السودان. وفقا لصحيفة الإنتباهة السودانية.

وعمل السلطان عبد الباقي مستشاراً لرئيس دولة الجنوب لشؤون الحدود وحل النزاعات بين القبائل ورئيس مجلس الشورى للمجلس الإسلامي لجنوب السودان، وهو والد كل من نائب رئيس الجمهورية الحالي، حسين عبدالباقي، والفريق اقانج ونور الدين وإبراهيم بدولة جنوب السودان.

وللشيخ عبد الباقي اسهامات كبيره في نشر الإسلام في دولة جنوب السودان ويُعد من الشخصيات المؤثرة في الجنوب ويجد قبولاً واسعاً من مختلف المكونات العرقية في بلاده ما مكنه من التوسط في حل النزاعات والصراعات القبلية.