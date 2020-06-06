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وصول 6 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت تقل 1222 فردا اليوم

السبت، 06 يونيو 2020 02:34 م
وصول 6 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت تقل 1222 فردا اليوم وصول المصريين بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة ، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه من المقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت  اليوم السبت الموافق 6 يونيو، علي متنهما جميعا 1222 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي 3814 طيران إير كايرو مطار الكويت الساعة الثامنة صباح اليوم ، وعلي متنها144  عاملا ، أما الثانية 1541 الكويتية قيام من الكويت في نفس ميعاد الأولي وعلي متنها 334 عاملا ، والثالثة الجزيرة قيام من الكويت 11.50  وعلي متنها 145 عمال وتصل إلي مطار سوهاج.

أما الرحلة الرابعة طيران الجزيرة رقم 1733 قيام 11.30 علي متنها 145 عاملا  تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 13.30 وعلي متنها 310 عاملا وتصل مطار القاهرة ، أما الرحلة السادسة علي طيران إيركايرو رقم 3832 قيام من الكويت الساعة 19.00 وعلي متنها 144 عاملا وتصل مطار القاهرة ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج

جدول الكويت
 

 


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