وكانت جميع رحلات الناقلة الوطنية البولندية عُلقت في العاشر من شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .. ومددت الناقلة في التاسع عشر من مايو المنصرم تعليق رحلاتها الدولية حتى يوم 14 يونيو الحالي.

وأضاف الوزير البولندي، أن الموعد المُحدد لاستئناف الرحلات الجوية الدولية لا يمكن تحديده الآن لكنه رجح ذلك في أوائل شهر يوليو المقبل.

يشار إلى أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا كانت في 4 مارس الماضي.

وكانت وزارة الصحة البولندية، أعلنت اليوم أنه تم تسجيل 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 25 ألفا و410 حالات، بينما تم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1137.