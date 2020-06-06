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وزير الطاقة الروسى لمنظمة "أوبك +" : من المهم تنفيذ صفقة خفض الإنتاج بنسبة 100 %

السبت، 06 يونيو 2020 07:28 م
وزير الطاقة الروسى لمنظمة "أوبك +" : من المهم تنفيذ صفقة خفض الإنتاج بنسبة 100 % وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
أ.ش.أ

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قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك ، إن إنجاز "صفقة أوبك + " ، بنسبة 100٪ من قبل جميع المشاركين أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.

وقال نوفاك خلال كلمة في الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك +" ، اليوم السبت، عبر تقنية فيديو كونفرانس"، "اليوم كما لم يحدث من قبل، من المهم في رأيي الوفاء بنسبة 100٪ بالالتزامات، التي تعهدت بها جميع الدول المشاركة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ودعت أوبك + في بيان، منتجي النفط خارج الحلف على المساهمة بشكل متوازن في استقرار السوق "نحث جميع منتجي النفط الرئيسيين على المساهمة بشكل نسبي في استقرار سوق النفط ، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة التي تقدمها أوبك والدول غير الأعضاء في إعلان التعاون".

وقال مصدر في المنظمة لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن دول أوبك عقب اجتماع يوم السبت، قررت تمديد الانخفاض الحالي في إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك + بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لشهر آخر، حتى نهاية يوليو المقبل


اوبك

روسيا

الطاقه الروسيه

انتاج النفط

النفط العالمى

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