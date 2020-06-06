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وزير الرى السودانى: الاتفاق على مبادئ الملء الأول وتشغيل سد النهضة أمر ضرورى

السبت، 06 يونيو 2020 10:14 م
وزير الرى السودانى: الاتفاق على مبادئ الملء الأول وتشغيل سد النهضة أمر ضرورى وزير الموارد المائية والرى السودانى الدكتور ياسر عباس
أ ش أ

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قال وزير الموارد المائية والرى السودانى الدكتور ياسر عباس، إن بلاده طرف أصيل في ملف مفاوضات سد النهضة، لأنه يتأثر بالسد أكثر من إثيوبيا وأكثر من مصر، بسبب قربه من سد الرصيرص في جنوب السودان، لذلك الوصول إلى اتفاق قبل الملء أمر ضروري، فمن حق إثيوبيا التنمية لكن من دون إحداث ضرر بالآخرين، مشيرا إلى أن الاتفاق على مبادئ الملء الأول ومبادئ التشغيل ضروري وأساسي.
 
وأضاف عباس - في حوار مع تلفزيون السودان مساء اليوم /السبت/ شارك فيه وزيرة الخارجية أسماء عبد الله - أن تشغيل سد الرصيرص يعتمد بشكل كامل على تشغيل سد النهضة، لذلك الاتفاق على مبادئ الملء الأول والتشغيل مسألة أساسية بالنسبة للسودان، لافتا إلى أن كل الأطراف يمكن أن تصل لمكاسب من سد النهضة، فجوهر المسألة هو "التعاون الإقليمي".
 
وأكد أن السودان ينحاز لمصالحه، التي تتطابق في بعض الأحيان مع إثيوبيا أو مصر، فالسودان حريص تماما على مصالحه الوطنية أولا، ومن هذا المنطلق فهو مُصر على توقيع اتفاق قبل الملء، لأن هذه مسألة ضرورية وشرط أساسي من أجل تشغيل سد الرصيرص، والتجارب العالمية تُعطي السودان الحق في ضرورة الوصول لاتفاق قبل الملء.
 
ونوه وزير الري السوداني بأن المفاوضات السابقة أوصلتنا إلى الاتفاق حول 90 في المئة من النقاط الأساسية، ولذلك لابد من الوصول لاتفاق حول التشغيل قبل الوصول إلى الملء، مؤكدا أهمية التبادل اليومي للبيانات، بسبب قرب بحيرة الرصيرص من سد النهضة.

السودان

سد النهضة

اثيوبيا

أخبار السودان

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