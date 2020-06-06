وزير الداخلية البلجيكى: السفر خارج منطقة شنجن من المرجح أن يبدأ يوليو المقبل

كتب : أحمد علوى

أعلن وزير الداخلية البلجيكي "بيتر دي كريم" ان السفر إلى خارج أوروبا متوقف حتى 1 يوليو على الأقل.

وفي حديثه لشبكة VTM News البلجيكية ، عقب إجتماع المجلس الأوروبي ، قال دي كريم، ان الحديث الأهم سيكون فتح الحدود فى منطقة شنجن أولا اعتبارا من 1 يوليو.

وأضاف الوزير ،"سيتم رفع الضوابط الحدودية في 15 يونيو، بعد أن دعمت غالبية دول شنجن هذا القرار، بما في ذلك جميع الدول المجاورة لنا “.

بالنسبة لبعض البلدان ، مثل اليونان ، يلزم إجراء المزيد من المفاوضات قبل أن تكون مستعدة لفتح الحدود مع الدول التي تعتبرها عالية المخاطر، واضاف دى كريم ، أفترض أننا سنجد أيضًا اتفاقية مع تلك الدول بحلول 15 يونيو”.

أما بالنسبة للسفر خارج أوروبا ، فلم يتم التوصل إلى نتيجة بعد وفقًا لـ "دي كريم". وأوضح الوزير أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد ، إلا انه أشار إلى ان الأمر قد يصبح أكثر وضوحاً بحلول نهاية يونيو الجاري”.