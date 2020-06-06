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وزير التعليم: نسبة النجاح فى الامتحانات الإلكترونية 98%

السبت، 06 يونيو 2020 09:22 م
وزير التعليم: نسبة النجاح فى الامتحانات الإلكترونية 98% الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفتى
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية 98%؜ حيث إجتاز الامتحانات مليون و155 ألف من الطلاب وتم حجب حوالي 25 ألف نتيجة فقط لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو مشاكل تقنية أثناء الامتحان. النتيجة المعلنة للفصل الثاني فقط أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معاً.
 
 
 
ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفتى رسالة إلى طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، قائلا: كل من ظهرت نتيجته (أياً كانت الدرجات أو الألوان) فهو "ناجح إلى الصف الأعلي".
 
وتابع وزير التربية والتعليم: من حجبت نتيجته يرسل الينا وصف للحالة علي رابط (سيتم نشره هذا الاسبوع) كي نبحث حالته وما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هو خطأ فني.
 
واتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاستعلام عن نتائج الامتحان من خلال هذا الرابط: https://thaneduone.emis.gov.eg/
 
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته (سيتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريباً).
 
 
 
 

التربية والتعليم

نسبة النجاح

الامتحانات الإلكترونية

اخبار مصر

اخبار مية

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