وزير الاسكان يزور رشيد لتفقد المشروعات التنموية الجديدة

البحيرة- ناصر جودة

وصل منذ قليل، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة رشيد بالبحيرة، فى زيارة غير معلنة لتفقد عدد من المشروعات التنموية الجديدة، حيث كان فى استقبال وزير الإسكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

تأتى زيارة وزير الإسكان إلى رشيد بعد الانتهاء من جولته بمدينة الإسكندرية، لمتابعة مشروع "صواري - منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية، بمساحة 417.63 فدان، حيث تتضمن جولة وزير الإسكان متابعة عمليات تنفيذ المشروعات بمدينة رشيد الجديدة ومشروع بشاير الخير.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان قد عقد اجتماعاً مع استشاري مشروع "صواري - منطقة غرب كارفور"، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة استخدامات الأراضي بالمشروع، والخدمات المخطط تنفيذها، حيث أكد الوزير على الاستغلال الأمثل لأراضي المشروع، وسرعة الانتهاء من جميع أعمال التصميمات، وسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال بمنطقة الفيلات، وتوفير أماكن كافية لانتظار السيارات، لخدمة سكان المشروع.

وقال المهندس أحمد إبراهيم، المشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من أعمال المخطط لمساحة 417.63 فدان، والتى صدر القرار الجمهوري رقم (225) لسنة 2019، بشان إعادة تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة تجمع عمراني جديد "صواري - منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية.







































