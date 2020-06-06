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وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

السبت، 06 يونيو 2020 04:41 م
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة جانب من الجولة
كتب أحمد حسن

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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الواجهة الشاطئية، ومشروعات الإسكان والمرافق بالمرحلة الأولى، بمدينة رشيد الجديدة، وذلك برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وناقش الدكتور عاصم الجزار، مع استشاري المشروع، أعمال تجهيز المنطقة الشاطئية بمدينة رشيد الجديدة، والأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها، حتى يتم تجهيز منطقة الشاطئ على أعلى مستوى، ليستمتع بها المواطنون.
 
وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة، وتشمل (إنشاء 79 عمارة نموذج إسكان اجتماعى مميز ساحلى، بإجمالى 1896 وحدة سكنية – أعمال الطرق والمرافق الخاصة بالمشروع)، وتبلغ تكلفة تلك الأعمال حوالى 900 مليون جنيه، حيث تم البدء فى تنفيذ 25 عمارة سكنية (600 وحدة سكنية) نموذج إسكان اجتماعى مميز ساحلى، وجارٍ طرح تنفيذ 54 عمارة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة، نهاية يونيو 2022، موجها باستخدام نماذج متنوعة لواجهات العمارات.
 
وأوضح الوزير أن مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربا وصولا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريبا، وتبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 5 كم، ومن المخطط أن تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان (السياحي - المتوسط - الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وستكون متنفساً سياحياً لسكان محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، مؤكدا تخصيص 20 % من فائض مبيعات المشروعات التنموية داخل مدينة رشيد الجديدة لصالح محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.
 
وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المخطط للمرحلة العاجلة بالمدينة بمساحة 268 فداناً، وجارٍ أعمال تصميم المخطط الاستراتيجى لباقى المدينة، وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 35 فداناً لإقامة جامعة رشيد، موضحاً أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم (117) لسنة 2019، بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185 فداناً، لإقامة مدينة رشيد الجديدة.
 
 

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