

وشددت باتيل أيضا في تصريحات تلفزيونية -نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية- "يجب أن نعطي الأولوية للصحة العامة في هذا الوقت بالأخص".



يذكر أن بريطانيا شهدت بعض المسيرات الاحتجاجية والتظاهرات ضد العنصرية في محيط السفارة الأمريكية بلندن وذلك تضامنا مع الاحتجاجات المتزامنة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية التي اندلعت على خلفية قتل ضابط شرطة أبيض لمواطن أسود يُدعى جورج فلويد أثناء اعتقاله في مدينة مينابوليس الأمريكية.