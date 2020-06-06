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وزيرة الجيوش الفرنسية: جيشنا قتل زعيما للقاعدة فى مالى

السبت، 06 يونيو 2020 12:21 م
وزيرة الجيوش الفرنسية: جيشنا قتل زعيما للقاعدة فى مالى الجيش الفرنسى
كتب : أحمد علوى

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أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن القوات الفرنسية تمكنت من قتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الجزائري عبد المالك دروكدال في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر.

وذكرت مصادر أن هذا الزعيم التاريخي للحركة الارهابية في المغرب الذي كان يرعى العديد من الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، قتل الخميس في تل خندق بشمال غرب مدينة تساليت المالية.

وقالت بارلي في تغريدة على تويتر إنّ "العديد من المقربين" من دروكدال تم أيضاً "تحييدهم"، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وأشارت الوزيرة إلى أن "عبد المالك دروكدال، عضو اللجنة التوجيهية لتنظيم القاعدة، كان يقود كل مجموعات القاعدة في شمال إفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسية الناشطة في الساحل" ويقودها المالي إياد أغ غالي الذي ينتمي إلى الطوارق.

 

وكانت جماعات ارهابية عدة تنشط في منطقة الساحل واتحدت في 2017 في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" أعلنت مبايعتها لدروكدال.

 

وأوضحت الولايات المتحدة أنها قدمت المعلومات الاستخبارية التي ساعدت في ترصد دروكدال.

 


مالى

الجيش الفرنسى

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