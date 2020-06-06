اليوم السابع
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واشنطن ترفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية

السبت، 06 يونيو 2020 09:39 ص
واشنطن ترفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية طائرة ركاب _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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قالت صحيفة "الشعب" الصينية، إن وزارة النقل الأمريكية رفعت الحظر المفروض على رحلات شركات الطيران الصينية إلى المطارات الأمريكية، الذى كان يجب أن يسرى مفعوله فى 16 يونيو، بحسب "روسيا اليوم".

وتم رفع الحظر، بعد أن أعلنت الصين فى 4 يونيو، عن فتح عدد من المطارات فى أكبر مدن البلاد لرحلات شركات الطيران الأجنبية، التى حسب تقديرها يمكن أن تختار أحد الاتجاهات، وتقوم برحلة واحدة أسبوعيا.

وقامت السلطات الصينية، فى وقت سابق على خلفية وباء كوفيد-19، بإغلاق المطارات أمام معظم شركات الطيران الأجنبية بما فى ذلك الأمريكية.

ومع تراجع انتشار المرض فى الصين، خففت السلطات التدابير الوقائية التى فرضتها، بما فى ذلك فى مجال النقل الجوى، ومع تعافى الاقتصاد، بدأ عدد ركاب الرحلات الجوية الداخلية فى الصين ينمو بشكل ملحوظ.

 


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