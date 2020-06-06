هولندا تبدأ فى إعدام حيوانات المينك بعد اكتشاف الكورونا فى 10 مزارع

رويترز

بدأت مزارع لتربية حيوانات المينك فى هولندا، فى تنفيذ أمر حكومى بإعدام حيواناتها بعد مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.

وقالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية، إنه تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فى عشر مزارع تربى حيوانات المينك للحصول على فرائها.

وقالت المتحدثة فريدريك هيرمى "سيتم إخلاء وتطهير جميع مزارع تربية المينك التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات".

وأمرت الحكومة يوم الأربعاء، بالتخلص من عشرة آلاف من حيوانات المينك بعد التأكد من أن المزارع المصابة يمكن أن تصبح مستودعا للمرض على المدى الطويل.

وفي البداية أصيب عدد من حيوانات المينك بفيروس كورونا من القائمين عليها في أبريل وفي مايو كشفت الحكومة عن حالتى إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشى في الصين.

ويتم التخلص من الحيوانات من خلال قيام عاملين في المزارع يرتدون الملابس الواقية باستخدام الغاز ضد أمهات المينك وصغارها.

وتقول الجماعات المعارضة لتجارة الفراء إن الوباء سبب آخر لإغلاق جميع المزارع.

ويقول الاتحاد الهولندي لمنتجي الفراء، إن هناك 140 مزرعة لحيوانات المينك في البلاد تصدر ما قيمته 90 مليون يورو (101.5 مليون دولار) من الفراء سنويا.