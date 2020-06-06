اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزويك: بايدن يفوز بترشيح "الديمقراطى" ويتعهد بخوض الانتخابات باسم حزب موحد

السبت، 06 يونيو 2020 01:03 م
نيوزويك: بايدن يفوز بترشيح "الديمقراطى" ويتعهد بخوض الانتخابات باسم حزب موحد جو بايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جو بايدن، نائب الرئيس السابق بعد أن حصل على ما يكفي من أصوات المندوبين يوم الجمعة لانتزاع الترشيح الديمقراطي لخوض انتخابات نوفمبر 2020 أمام دونالد ترامب، إنه سيخوض الانتخابات كمرشح لـ "حزب موحد".

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه منذ أبريل ، عندما أنهى بيرني ساندرز حملته ، كان بايدن المرشح الأوفر حظا للحزب الديمقراطي. يوم الجمعة تمكن من الحصول رسميا على أصوات المندوبين 1،991 اللازمة لتأمين الترشيح بعد تسجيل النتائج من سبع ولايات ومقاطعة كولومبيا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن لديه 1،995 مندوبًا ، ولا تزال المسابقات قادمة في ثماني ولايات وثلاث أقاليم أمريكية.

وأضافت المجلة أن بايدن هو آخر مرشح تمكن من الصمود بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرشحين حيث خاض سباقًا أوليًا صعبًا وتغير حظه حيث واجه بداية بطيئة في التجمعات الحزبية ، وانتقاد لأدائه فى المناظرات ، ومزاعم السلوك غير اللائق مع النساء، حيث اتهمته المساعدة السابقة تارا ريد بالاعتداء عليها جنسيا في عام 1993 ، وهو ما أنكره.

 

سجل بايدن فوزه الأول في ساوث كارولينا في نهاية فبراير. مع انسحاب مرشحي الوسط قبل الثلاثاء الكبير ، فاز بايدن بـ 10 من 14 ولاية في ذلك اليوم واستمر زخمه من هناك.

من خلال معارضة الأفكار التقدمية مثل نظام الرعاية الصحية الممول بالكامل من الحكومة ، والمقترحات الأكثر طموحًا للصفقة الخضراء الجديدة ، قدم نفسه كمرشح أكثر اعتدالًا يمكن أن يكون أكثر تهديدًا للرئيس دونالد ترامب في صندوق الاقتراع.

 

وقال بايدن في بيان: "لقد كان شرفًا للمنافسة إلى جانب واحدة من أكثر مجموعات المرشحين موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق - وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة كحزب موحد".

 

وقالت المجلة إنه كمنافس في انتخاباته الرئاسية الثالثة ، فإن الولايات المتحدة التي يأمل في قيادتها تواجه تحديات غير مسبوقة ، مثل أعلى مستويات البطالة منذ الكساد الكبير بسبب فيروس كورونا والاضطرابات المدنية الكبرى حول وفاة رجل أمريكي من أصل أفريقي غير مسلح ، جورج فلويد في حجز الشرطة.

 

 


جو بايدن

الانتخابات الامريكية

ترامب

الحزب الديمقراطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسميا.. الحزب الديمقرطى يختار بايدن لمواجهة ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

السبت، 06 يونيو 2020 08:00 ص

رسميا.. جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

السبت، 06 يونيو 2020 05:12 ص

بايدن يتهم ترامب بتقسيم أمريكا ويتعهد بالإصلاح

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:55 م

جوجل: قراصنة إلكترونيون من الصين وإيران استهدفوا حملتي بايدن وترامب

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:35 ص

جون بايدن: لائحة اتهام ترامب كتبها بنفسه وهدفنا التوحد حول هدف مشترك

الخميس، 04 يونيو 2020 08:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة