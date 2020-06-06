اليوم السابع
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نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط إلى 510-520 مليون طن فى 2020

السبت، 06 يونيو 2020 10:00 م
نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط إلى 510-520 مليون طن فى 2020 وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
رويترز

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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، إن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط الخام إلى ما بين 510 ملايين و520 مليون طن في 2020 من حوالي 561 مليون طن في 2019.

وقال نوفاك، متحدثا بُعيد اتفاق أوبك وروسيا ومنتجين آخرين على تمديد تقليصات إنتاج النفط غير المسبوقة حتى نهاية يوليو تموز، إن الولايات المتحدة خفضت إنتاجها من الخام 1.9 مليون برميل يوميا.

وأبلغ الصحفيين في موسكو أن روسيا ستلتزم التزاما كاملا بالاتفاق في الشهر الحالي.

وتابع وزير الطاقة الروسى، إن سوق النفط العالمية مازالت هشة ومن المهم أن يلتزم جميع أعضاء أوبك وغير الأعضاء التزاما كاملا باتفاق تقليص الإنتاج.

وقال "نلحظ بالفعل بوادر عودة النشاط التجاري... سوق النفط مازالت هشة وبحاجة للدعم. لذا من المهم اليوم، أكثر من أي وقت مضى حسبما أرى، أن يلتزم جميع المشاركين في الاتفاق التزاما كاملا."

اتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اليوم على تمديد تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط إلى نهاية يوليو تموز بعد أن زادت الأسعار لمثليها في الشهرين الأخيرين بفضل جهودهم لسحب نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق.


روسيا

اوبك

النفط

النفط الروسى

الطاقه الروسيه

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