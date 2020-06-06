ننشر بنود المبادرة المقترحة عقب لقاء السيسى وحفتر وعقيلة بشأن الوضع فى ليبيا

كتب محمد الجالى

حصل "اليوم السابع"، على أبرز بنود المبادرة المقترحة، عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع خليفة حفتر وعقيلة صالح بشأن الوضع في ليبيا.

ومن ضمن أهداف المبادرة التأكيد علي وحدة وسلامة الاراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الاطراف بوقف اطلاق النار اعتباراً من الساعة 6 يوم 8 يونيو الجاري.

وتضمنت المبادرة العمل علي استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الامم المتحدة واستثماراً لجهود المجتمع الدولي لحل الازمة الليبية

وشملت المبادرة، اعادة سيطرة الدولة علي كافة المؤسسات الامنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي) ، مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الارهاب وتأكيد دوره.