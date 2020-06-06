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ننشر أمر إحالة النيابة لسما المصرى للمحكمة الاقتصادية لتحريضها على الفجور

السبت، 06 يونيو 2020 05:46 م
ننشر أمر إحالة النيابة لسما المصرى للمحكمة الاقتصادية لتحريضها على الفجور سما المصرى
كتب محمد أبو عوض

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حصل اليوم السابع على نص قرار إحالة النيابة العامة لـ"سما المصري"، فى القضية 63 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام الدائرة الأولى جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور.

 

وكشفت أوراق الاحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى".

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،"فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.

 

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

 

وأضح أمر الإحالة أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.


المحكمة الأقتصادية

سما المصرى

مرتضى منصور

النيابة العامة

محكمه اقتصاديه

حبس سما المصرى

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