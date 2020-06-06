نقيب مهندسي كفر الشيخ: 5 آلاف جنيه للعضو مصاب كورونا و 20 ألفا لأسرة المتوفى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، أن مجلس النقابة قرر صرف إعانة من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية قيمتها 5 آلاف جنيه لكل مهندس مصاب بفيروس كورونا المستجد، و20 ألف جنيه لأسرة كل مهندس توفى بسبب كورونا، مشيراً إلى أن النقابة تشه أعمال تطهير وتعقيم مستمرة وحملات توعية.

وأضاف عبد السميع، أن مجلس النقابة اشترط أن يكون المهندس أو أسرته يحمل كارنيه نقابة لهذا العام، وتقديم عدد من المستندات منها أصل الشهادة الطبية المعتمدة من مستشفى العزل بإيجابية تحليل فيروس كورونا.

وقال نقيب المهندسين، لـ"اليوم السابع" إنه تم مد فترة الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية لمدة شهر، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، حتى نهاية الشهر الجاري 30 يونيو، مؤكداً أنه أعلن عن أن جميع التقارير الهندسية، لابد أن تصدر على النماذج المؤمنة من بالنقابة ولا يعتد بأي شهادة تصدر خلاف ذلك ، وتخلي النقابة مسئوليتها عن صحة مثل هذه الشهادات وعن صحة بيانات المهندسين والاستشاريين الموقعين عليه.