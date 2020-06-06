نقابة المهندسين: 19 إصابة بكورونا و280 حالة اشتباه ببن الأعضاء

كتبت آية دعبس

قال المهندس محمود مغاورى، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر يتابع عمل لجنة الأزمات المنوط بها متابعة المهندسين مصابى كورونا، وكذا متابعة المهندسين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيرس، مشيرا إلى أن الجميع يتكاتف لدعم ابناء المهنة بأقصى ما يمكن عمله للتصدى لهذه الأزمة والخروج منها بأقل خسائر ممكنه، لافتا إلى أن لجنة الأزمات بالنقابة العامة للمهندسين عقدت اجتماعها الأسبوعى صباح اليوم السبت 6-6-2020.

وأضاف مغاورى، فى بيان، أن اللجنة أكدت فى اجتماعها حرصها الكامل على التواصل مع كل المهندسين المتضررين من جائحة كورنا سواء المصابين أو المشتبه فى إصابتهم بالفيروس أو من فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، وكشف مغاورى أن اللجنة تلقت أكثر من 380 بلاغا من المهندسين حتى الآن وقد تم التعامل على الفور مع أصحاب هذه البلاغات التى تنوعت ما بين إصابة بالفيروس واشتباه فى الإصابة ومتضررين فى عملهم بسبب الجائحة، وتم تقديم الدعم اللازم لكل حالة من خلال النقابة العامة أو من خلال رؤساء النقابات الفرعية بكافة محافظات مصر.

وأضاف: "بعد فحص الحالات التى تواصلت معها اللجنة تبين إصابة 19 مهندسا بفيروس كورونا ووجود 280 حالة اشتباه إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتضررين وظيفيا بسبب كورونا 21 مهندسا".

وكانت نقابة المهندسين قد خصصت رقم واتس اب 01024123233، والبريد الإلكترونى RISK.COVID19.ENG@GMAIL.COM لتلقى شكاوى للمهندسين المتضررين من الفيرس، وأوضح أن نقابة المهندسين تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبنى النقابة العامة منذ وقوع جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، الذى اجتاح العالم أجمع فى غضون أشهر قليلة، وأضاف أن النقابة قامت بتوفير بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها فى المدخل، لتقوم بتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخولهم لمبنى النقابة.