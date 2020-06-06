نقابة المهندسين تعلن إصابة هانى ضاحى بكورونا.. وتؤكد: الحالة مستقرة

كتبت آية دعبس

أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، إصابة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للمهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر مستقرة، وأنه يتابع أعمال النقابة وهو فى العزل المنزلي.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن المهندس هاني ضاحى شعر بارتفاع في درجة الحرارة وأجرى مسحة للتأكد من إصابته من عدمه بفيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية.

وقال المهندس محمود مغاورى، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر يتابع عمل لجنة الأزمات المنوط بها متابعة المهندسين مصابى كورونا، وكذا متابعة المهندسين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيرس، مشيرا إلى أن الجميع يتكاتف لدعم أبناء المهنة بأقصى ما يمكن عمله للتصدى لهذه الأزمة والخروج منها بأقل خسائر ممكنه، لافتا إلى أن لجنة الأزمات بالنقابة العامة للمهندسين عقدت اجتماعها الأسبوعى صباح اليوم السبت 6-6-2020.

وأضاف مغاورى، فى بيان، أن اللجنة أكدت فى اجتماعها حرصها الكامل على التواصل مع كل المهندسين المتضررين من جائحة كورنا سواء المصابين أو المشتبه فى إصابتهم بالفيروس أو من فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، وكشف مغاورى أن اللجنة تلقت أكثر من 380 بلاغا من المهندسين حتى الآن وقد تم التعامل على الفور مع أصحاب هذه البلاغات التى تنوعت ما بين إصابة بالفيروس واشتباه فى الإصابة ومتضررين فى عملهم بسبب الجائحة، وتم تقديم الدعم اللازم لكل حالة من خلال النقابة العامة أو من خلال رؤساء النقابات الفرعية بكافة محافظات مصر.