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نجل ترامب يطالب بالإدلاء بمعلومات حول قتل شرطى أمريكى.. وينشر فيديو للمتهمين

السبت، 06 يونيو 2020 03:08 ص
نجل ترامب يطالب بالإدلاء بمعلومات حول قتل شرطى أمريكى.. وينشر فيديو للمتهمين دونالد ترامب جونيور
كتب هيثم سلامة

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طالب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى جمهوره عبر موقع تويتر، الإدلاء عن أي معلومات عن قتلة الشرطي الأمريكي ديفيد دورن، والذى قتل قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، وتم بث مقتله مباشرة على موقع "فيسبوك"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة.

وأعاد دونالد ترامب جونيور، "فيديو" لقسم شرطة مدينة سانت لويس يحتوى على صور المتهمين بقتل النقيب ديفيد دورن، وعلق قائلاً:" إذا كان لدى أي شخص أي معلومات عن الرجال أدناه يرجى التواصل مع قسم شرطة سانت لويس، النقيب ديفيد دورن وعائلته يستحقون العدل!".

يشار إلى أنه قتل نقيب شرطة متقاعد يدعي "ديفيد دورن" البالغ من العمر 77 عاما، قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، وتم بث مقتله مباشرة على موقع "فيسبوك"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة أمس، حيث قتل برصاصة في منطقة الجذع أمام المتجر الذي يقدم خدمة الرهن وبيع المجوهرات.

صور للمتهمين نشرت من خلال الفيديو (1)
 
وقالت زوجة الضحية إن زوجها "كان صديقا لصاحب محل الرهن ويعمل لديه"، مضيفة أنه "كان يظهر في المحل عندما تدق أجهزة إنذار السرقة للتحقق"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

صور للمتهمين نشرت من خلال الفيديو (3)

جدير بالذكر أن موقع "فيسبوك" حذف فيديو البث المباشر للجريمة، إلا أن العديد من المغردين تمكنوا من توثيقه ونشره على "تويتر".

صور للمتهمين نشرت من خلال الفيديو (2)

ومن جانبه نعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرطي الراحل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"احترامنا الكبير لعائلة ديفيد دورن ، نقيب الشرطة العظيم من سانت لويس ، الذي قُتل بالرصاص وقتل من قبل اللصوص الحقير الليلة الماضية. نحن نكرم ضباط الشرطة لدينا ، ربما أكثر من أي وقت مضى. شكرا لك". 


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