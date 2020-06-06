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نجل النائب حسين عشماوى: حالة والدى تحسنت وليس بحاجة لجهاز تنفس صناعى

السبت، 06 يونيو 2020 07:34 م
نجل النائب حسين عشماوى: حالة والدى تحسنت وليس بحاجة لجهاز تنفس صناعى النائب حسين عشماوي
القليوبية نيفين طه

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قال محمد حسين عشماوى نجل النائب البرلمانى حسين عشماوى عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، إن حالة والده الصحية تحسنت، وأنه حاليا يمكث بإحدى المستشفيات بمنطقة الدقى بالجيزة، وان الطبيب المعالج له طمأنه على حالته الصحية، حيث إنه ليس بحاجه لجهاز تنفس صناعى ،حيث وصل الأكسجين لنسبة97 وايضا درجة الحرارة الى 37 .

وأشار "محمد حسين عشماوى" فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى ان والده يمارس حياته الطبيعية ويتحدث معه بالهاتف المحمول لكى يطمئن عليه، كما ان مقياس الضغط والسكر مستقر و ليس بهم اى مشاكل يعانى منها.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أعلنت إصابة النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، وذلك وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، فقد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، وهو حاليا فى إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل.

 

 


القليوبية

امن القليوبية

حسين عشماوى

قليوب

كورونا

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