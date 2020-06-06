وجاء فى البيان أنه تقرر إلغاء تصاريح استيراد ونقل الدواجن من ولاية ساوث كارولينا، وأنه تم تنفيذ هذا القرار بشكل فورى ، فيما يتعلق بمنتجات الدواجن الأوكرانية ذكرت إدارة الخدمات البيطرية أنه لن يتم السماح بنقل منتجات الدواجن من أوكرانيا عبر ناميبا إلا إذا كانت منتجة قبل يوم 27 ديسمبر عام 2019 أو تكون منتجة من دواجن جرى ذبحها بعد يوم 4 مارس عام 2020 .

وأشارت إدارة الخدمات البيطرية إلى احتمال السماح باستيراد دواجن مطهية من الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى ناميبيا لأغراض تجارية، بموجب تصاريح استيراد بيطرية .