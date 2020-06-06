اليوم السابع
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ناشط سياسى إيرانى يتوقع مشاركة "نجاد" فى انتخابات الرئاسة العام المقبل

السبت، 06 يونيو 2020 04:04 م
ناشط سياسى إيرانى يتوقع مشاركة "نجاد" فى انتخابات الرئاسة العام المقبل الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف الناشب السياسى الإيرانى اسفنديار عبداللهى عضو المجلس المركزى ومسئول العلاقات العامة فى حزب الجمهورية، عن احتمالية مشاركة الرئيس الإيرانى الأسبق المتشدد محمود أحمدى نجاد فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع اجراؤها العام المقبل.

 

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قال النائب الإيرانى أن أحد شروط نجاد لخوض المعترك الانتخابى المقبل هو التأكد من موافقة مجلس صيانة الدستور على طلب ترشحه والمعنى بالموافقة على المرشحين.

 

وظهرت العديد من التكهنات حول المرشح المقبل لانتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث كتب الناشط الإعلامى الأصولى على حسابه على تويتر "بحسب ما علمته فان رئيس البنك المركزى عبد الناصر همتى سيكون المرشح الجديد للأنتخابات الرئاسية"، وفسر مراقبون ذلك لإنقاذ اقتصاد البلاد.

 

وتنتهى ولاية الرئيس الإيرانى المحسوب على التيار المعتدل حسن روحانى الثانية يونيو العام المقبل، ولا يحق له الترشح لفترة رئاسية جديدة بحسب الدستور الإيرانى الذى يمنح فترتين رئاسيتين فقط، وتجرى الانتخابات الجديدة يونيو 2021.


ايران

احمدى نجاد

الانتخابات الرئاسية الايرانية

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