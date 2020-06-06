نائب محافظ قنا يتابع انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات بمستشفى قنا العام

قنا- وائل محمد

استمراراً لجولاته الميدانية للمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة ، أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا زيارة ميدانية لمستشفى قنا العام لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بها ، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية .

أوضح الدكتور حازم عمر انه تم اختيار مستشفى قنا العام ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب استمرارها في تشغيل وحدة الغسيل الكلوي للكبار ووحدة الغسيل الكلوي للأطفال وحضانات الاطفال ، وتفقد نائب المحافظ أقسام العزل والعناية المركزة والاستقبال وأطمئن من الأطباء على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة ، لافتا الى انه تم تخصيص 180 سرير بالمستشفى لعزل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الي 21 سرير عناية مركزة و5 اسرّه مزودة بماكينات الغسيل الكلوي للمصابين بالفيروس من مرضي الكلي ، مقدما الشكر للدكتور محمد الديب مدير المستشفى والفرق الطبية والإدارية العاملة داخل المستشفى .

وأكد الدكتور حازم عمر ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد .















