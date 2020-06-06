اليوم السابع
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نائب محافظ الغربية يتفقد رصف وتطوير شارع الكورنيش بتكلفة 16 مليون جنيه

السبت، 06 يونيو 2020 09:13 م
نائب محافظ الغربية يتفقد رصف وتطوير شارع الكورنيش بتكلفة 16 مليون جنيه نائب حافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف
الغربية مصطفى عادل

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أكد نائب محافظ الغربية، استمرار المتابعات اليومية لمعدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك  في إطار  تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل  الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم حيث تابع أعمال رصف وتطوير شارع الكورنيش بتكلفة 16 مليون جنيه ، وتفقد إعادة رصف شارع المعتصم بحى ثان طنطا بتكلفة 285 ألف جنيه، وتفقد أعمال رصف شارع سكة تلا بحى اول طنطا.

كما تفقد موقف الجلاء للتأكد من التزام السائقين بارتداء الكمامات ، وإزالة الإشغالات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمتابعة اليومية للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى أكد محافظ الغربية، أن خدمة المواطنين أولوية قصوى، موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومتابعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة ، بمشاركة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

أكد محافظ الغربية علي متابعة تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية التي تتم بنطاق المحافظة ، مشيرا إلي ضرورة عمل قاعدة بيانات لجميع الأعمال التى تتم، وتحقيق الانضباط الحكومى، ووضع آليات للقضاء على الفساد والمفسدين وإقالتهم فورا .

 

 


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