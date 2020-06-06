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نائب رئيس الدستورية يحضر اجتماع البرلمان لمناقشة موزانة الهيئات القضائية غدا

السبت، 06 يونيو 2020 07:08 م
نائب رئيس الدستورية يحضر اجتماع البرلمان لمناقشة موزانة الهيئات القضائية غدا مجلس النواب-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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يحضر المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، الاجتماع المشترك الذى تعقده لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، غدا الأحد، وذلك لمناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا.

ومن المقرر أن تعقد لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، غدا الأحد، اجتماع لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021)، وذلك فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والممثلة فى المحكمة الدستورية العليا، والقضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ندب المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلا عنها لحضور الاجتماع وعرض الموازنة الخاصة بالمحكمة غدا. فيما قامت باقى الهيئات القضائية باختيار ممثلا عنها لحضور الاجتماع.

 

 


موزانة الهيئات القضائية

المحكمة الدستورية العليا

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

لجنة الخطة والموازنة

مجلس النواب

موازنة المحكمة الدستورية

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