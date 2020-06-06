اليوم السابع
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نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفى شبين القناطر العام لمتابعة إجراءات أزمة كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 07:08 م
نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفى شبين القناطر العام لمتابعة إجراءات أزمة كورونا خلال جولة نائبي المحافظ على المستشفيات
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، جولة تفقدية اليوم السبت، لمستشفي شبين القناطر العام "الشاملة" لمتابعة الأحوال بها والاطمئنان علي المرضي، وذلك بناء علي توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، للالتزام بقرارات الدولة ورئيس مجلس الوزراء والخاصة بإدارة أزمة كورونا.

وتضمنت الجولة، المرور على قسم الاستقبال وقسم الرعاية المركزة وقسم المعامل، كما تفقدا صيدلية المستشفى للتأكد على توافر جميع الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج، فضلا عن تفقد القسم الداخلى بالعزل وأيضا سكن الأطباء، كما تم التأكيد على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتشديد على تنظيم عملية دخول المرضى لمنع التزاحم والاختلاط بين المصابين وغيرهم، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

ورافقهما خلال الجولة الدكتور مجدي بكري نائب رئيس المدينة، وقامو بالتنبيه علي الجميع بالالتزام بقرارات الدولة حفاظا علي أرواح المواطنين من التزاحم والتزاما بقرارات الدولة من انتشار الفيروس.

فيما أجرى الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، جولة تفقدية لعدد من مستشفيات حيث تفقد مستشفى النيل للتامين الصحى ومستشفى أبو المنجا المركزى بحى غرب شبرا الخيمة، ومستشفى قليوب العام، ومستشفى بنها للتامين الصحى، ومستشفى بنها التعليمى، وتم الوقوف على الاحتياجات التى يمكن توفيرها من قبل المحافظة، وجاء ذلك الجولة بحضور مصطفى حسانين نائب رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والدكتور كرم السويركى نائب رئيس مدينة قليوب، وعلى إمام وحماده وهدان نائبى رئيس مدينة بنها، والتقى بمديرى المستشفيات وابدى بعض الملاحظات ووجه بسرعة حلها.

 

السكرتير العام خلال تفقد المستشفيات
السكرتير العام خلال تفقد المستشفيات

 

جولة السكرتير العام بالمستشفيات
جولة السكرتير العام بالمستشفيات

 

جولة نائبي محافظ القليوبية بمستشفى الشاملة
جولة نائبي محافظ القليوبية بمستشفى الشاملة

 

نائبي مافظ القليوبي خلال تفقد مستشفى الشاملة
نائبي مافظ القليوبي خلال تفقد مستشفى الشاملة

 

نائبيمحافظ القليوبية خلال الجولة
نائبيمحافظ القليوبية خلال الجولة

 


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