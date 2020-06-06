اليوم السابع
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مياه المنوفية: إستمرار أعمال التطهير بعدد من المحطات والمبانى التابعة للشركة

السبت، 06 يونيو 2020 04:37 م
مياه المنوفية: إستمرار أعمال التطهير بعدد من المحطات والمبانى التابعة للشركة الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، أن حملات وفرق التطهير مستمرة فى أعمالها بدقة وإتقان ، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل الشركة من حيث تطهير المبانى والمحطات والتنبيه على العاملين باتباع كافة إجراءات الوقاية والأمان حفاظاً على سلامتهم .

وأضاف انه تم تطهير محطة شبين الكوم المرشحه ، محطه الصرف الرئيسية بالباجور ، ومحطه ربشبين الكوم ، بالإضافة إلى تطهير ديوان عام الشركة، مبنى الورش الفنية، مقر الحملة الميكانيكية بشبين الكوم والباجور ، مخزن أبو بكر بشبين الكوم .

وأشار نجيب، ان ذلك يأتى تنفيذاً للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية وتعليمات رئيس الشركة القابضة من أجل المساهمة فى التصدى لخطر فيروس كورونا المستجد .

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، قد أكد أن الشركة تسعى وبشتى الطرق لتسهيل سبل التواصل مع عملائها الكرام لتقديم أفضل خدمة فى أسرع وقت ممكن

وأعلن نجيب عن تفعيل مجموعات الواتس الخاصة بالشركة لإعلام المواطنين بأخبار انقطاعات المياه والإعلان عن الأعطال الكبيرة والطارئة كإحدى قنوات الإتصال التى تمتلكها الشركة للتواصل مع عملائها الكرام وفى حالة تلقى شكاوى العملاء فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى يتم التواصل عو طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى ورقم الواتس آب 01220906668

وأشار إلى تخصيص مجموعة واتس لكل مركز من مراكز المحافظة بحيث يستطيع العميل الدخول على الرابط الخاص بالمركز التابع له والإنضمام إلى مجموعة الواتس ومن ثم الحصول على الأخبار الخاصة بإنقطاعات المياه بالمنطقة التابع لها وكذلك التنبيه بوجود أعطال كبيرة قد تتسبب فى قطع المياه لفترة طويلة .

 


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تطهير محطات مياه الشرب

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