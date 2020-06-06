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موقف نبيل.. نجل مريض كورونا يقود حملة تطهير بمحيط حميات الزقازيق ويوزع كمامات

السبت، 06 يونيو 2020 01:55 م
موقف نبيل.. نجل مريض كورونا يقود حملة تطهير بمحيط حميات الزقازيق ويوزع كمامات
الشرقية-إيمان مهنى

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بادر أحمد النبراوى من محافظة الشرقية، بعمل حملة تطوعية، بتطهير وتعقيم ونظافة بمحيط مستشفى الحميات بالزقازيق، بعد رصده إهمال حول المبنى بالشارع.

و يقول أحمد النبراوى، أن والده مريض بالكورونا ومحتجز بالمستشفى، وخلال تواجدى لمتابعة الحالة الصحية له، رصدت تراكم للقمامة وعدم تطهير بالشارع وتأذى سكان المنطقة من هذا الإهمال، الذى ربما يكون بؤره للفيروس.

و يضيف ل "اليوم السابع"، قمت بتوفير مواد مطهرة، تعاون معى أهالى المرضى المحتجزين، ووزعنا الكمامات على المتواجدين، مشيرا إلى أنه سيواصل عمله خلال فترة خضوع والده للعلاج.

و يذكر أن النبراوى سبق ونظم حملات تطهير فى قريته الجديدة بقرية منيا القمح لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كانت أكدت محافظة الشرقية، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه، وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافه إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

 

جل مريض كورونا يقود حملة تطهير بمحيط حميات الزقازيق (1)
 

 

جل مريض كورونا يقود حملة تطهير بمحيط حميات الزقازيق (2)
 

 

جل مريض كورونا يقود حملة تطهير بمحيط حميات الزقازيق (3)
 

 

جل مريض كورونا يقود حملة تطهير بمحيط حميات الزقازيق (4)
 

 


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