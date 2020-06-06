موجز المحافظات.. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما بالعزل الصحى

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى قضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، 14 يوما، داخل العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، بعد إنتهاء تصوير مسلسلها الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك، وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى. نجل النائب حسين عشماوى: حالة والدى تحسنت وليس بحاجة لجهاز تنفس صناعى قال محمد حسين عشماوى نجل النائب البرلمانى حسين عشماوى عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، إن حالة والده الصحية تحسنت، وأنه حاليا يمكث بإحدى المستشفيات بمنطقة الدقى بالجيزة، وان الطبيب المعالج له طمأنه على حالته الصحية، حيث إنه ليس بحاجه لجهاز تنفس صناعى ،حيث وصل الأكسجين لنسبة97 وايضا درجة الحرارة الى 37 . رئيس "مياه أسيوط" يعلن تعافيه من فيروس كورونا أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد ظهور سلبية العينات والتحاليل. النقل العام بالإسكندرية: تشغيل تجريبى للأتوبيس الكهربائى بطول محور المحمودية لـ16 محطة قامت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة، اليوم بتشغيل تجريبى للأتوبيس الكهربائى (3) خطوط بطول محور المحمودية، والذى يتضمن نحو 16 محطة بدءا من منطقة السيوف شرق الإسكندرية، وينتهى ببشاير الخير بحى وسط.

نقل جثمان متوفى بكورونا بسيارة نقل دون إجراءات وقائية فى قنا.. فيديو

شهدت محافظة قنا، قيام عدد من الأشخاص أثناء تأدية صلاة الجنازة على متوفى مصاب بفيروس كورونا داخل مسجد مستشفى قنا العام، ومحاولة أشخاص منع الطبيبة من تصوير مقاطع الفيديوهات والتى اعترضت على نقل مريض على سيارة نقل مكشوفة دون إجراءات وقائية واحترازية، رغم تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المحافظة.

ممر شرفى وزغايد.. مستشفى السعديين فى الشرقية تحتفل بشفاء مرضى كورونا بممر شرفى، وتحية تقدير من مدير المستشفى للتمريض، ودعت مستشفى السعديين المركزى فى منيا القمح بالشرقية، مرضاها الذين تعافوا من فيروس كورونا . وقال الدكتور أحمد بحلاق، مدير المستشفى، فى مقطع فيديو وثق الحدث، إن التمريض هم الجيش الأبيض الحقيقى، فبذلوا مجهودات كبيرة لرعاية المرضى، معربا عن تقديره لهن .

ضبط والد عروس فى طوخ لإقامته فرح لابنته.. و مصدر: سيتكبد غرامة 50 ألف جنيه

ضبطت مباحث مركز شرطة طوخ والد عروس بقرية العمار بمدينة طوخ لإقامته فرحا لنجلته أول أمس، كما أنه قام بجمع عدد من السيدات وحمل بعض المستلزمات وذهب إليها يوم الصباحية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وعدم تنفيذ قرار أجهزة الدولة في إجراءاتها الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وأكد مصدر أمني لليوم السابع، أنه تم ضبط والد العروسة وتم عرضه علي النيابة العامة بطوخ حيث قرر المستشار محمود طارق رئيس النيابة بطوخ إخلاء سبيله.

النائب إلهامي عجينة يتفقد كوبرى بقرية الأطرش في الدقهلية بدون كمامة.. فيديو وسط حالة من الزحام وغياب الإجراءات الاحترازية، بث النائب إلهامي عجينة فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، عن زيارته قرية كفر الأطرش التابعة لمر كز شربين، لمتابعة تأخر تنفيذ كوبري خاص بالقرية وسط تجمعات كبيرة.

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

شهدت شوارع مدينة زفتى، فى محافظة الغربية، كارثة، بعد قيام العشرات بتنظيم حفل زفاف لعروسين، فى ظل انتشار فيروس كورونا وبالرغم من التخذيرات. وتقدم الحفل العروسان بعربة "كارتة" يجرها حصان، وقام أهالى العروسين بالتجول داخل شوارع المدينة، كما قاموا بأحضار سيارة نصف نقل أعلاها "دى جى"، وسط حالة من الغضب بين جميع أهالى المدينة الذين اتهموا الأجهزة التنفيذية بالتقصير.

جنايات المنيا تقضى بإعدام فلاح قتل طفلاً بالحرق حتى الموت ببنى مزار