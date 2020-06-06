مواطن يوثق لِصًا فى "عامود" ويضربه لمحاولته سرقة هاتفه المحمول بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

أمسك مواطن بلص في الدقهلية لشروعه في سرقة هاتفه المحمول، وربطه في "عامود" وتعدى عليه بالضرب وتم توثيق الواقعة بالفيديو، وضبطت أجهزة الأمن الطرفين.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت، تداولت مقطع فيديو لأحد الأشخاص مُكبل بأحد الأعمدة وقيام آخر بالتعدى عليه بالضرب.

وتبين أن الواقعة تعود لما تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية بتمكن عدد من أهالى إحدى المناطق بدائرة قسم أول المنصورة، من ضبط لص أثناء شروعه فى سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء سيره بالمنطقة محل البلاغ، وقيام آخر "مشرف مبيعات" بتكبيله بأحد الأعمدة والتعدى عليه بالضرب، حيث تم ضبط الطرفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس الشخص المتهم بالشروع فى سرقة الهاتف على ذمة التحقيقات، وحبس الشخص الذى كبله وتعدى عليه على ذمة التحقيقات ثم أخُلى سبيله لاحقاً بضمان محل إقامته.