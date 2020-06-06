منتجع "يونيفرسال أورلاندو" فى فلوريدا يفتح أبوابه مجددا بعد 3 أشهر من الإغلاق

كتب محمد رضا

أعيد فتح منتجع يونيفرسال أورلاندو، فى ولاية فلوريدا الأمريكية للجمهور، يوم الجمعة، بعد إغلاقه فى مارس الماضى، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واستقبل المنتجع الجمهور بأعداد محدودة فى حدائقه الثلاثة، يونيفرسال ستوديوز فلوريدا التى افتتحت فى الساعة 9 صباحًا، وجزر المغامرات، فى التاسعة صباحًا، أيضًا، وخليج فولكانو، فى الساعة 10 صباحًا.

قبل إعادة فتحه، كان على Universal تقديم خطة تفصيلية إلى فرقة عمل الإنعاش الاقتصادى فى مقاطعة أورانج للموافقة عليها، وبعد موافقة فرقة العمل، وقع عمدة مقاطعة أورانج، جيرى ديمينجز، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بالموافقة على إعادة الفتح، ومثل إجراءات إعادة فتح المتنزهات الترفيهية والملاهى الأخرى، يحتوى المنتجع على تدابير سلامة وميزات جديدة سارية المفعول، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

يتيح تطبيق Universal Orlando Resort الخاص بالمنتجع، للأشخاص إجراء عمليات شراء من تذاكر الطعام والمشروبات على هواتفهم الذكية، مما يقلل من عدد المرات التى يحتاج فيها الزوار للمس الأسطح، كما يمكن للزوار أيضًا حجز أوقات الركوب من التطبيق.

ويشير تقرير "CNN"، إلى أن إرشادات السلامة الجديدة لدى Universal من أجل ضيوفه، هى كالتالى:

- أقنعة الوجه: وهى ضرورية للضيوف من عمر عامين وأكبر.. إذا نسى الزائر إحضار قناع، فستعرضه الحديقة للبيع.

- فحوصات درجة الحرارة: لا يسمح للضيوف الذين لديهم درجة حرارة 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى بالدخول.

- المساحات بالمنتجع: تم إعداد المسافات الاجتماعية لركوب الخيل.. ويطلب Universal من الضيوف التعقيم اليدوى قبل الصعود على متن رحلة.

وأضاف التقرير، أنه "بالنسبة للمبتدئين، كان يرتدى المدربين أقنعتهم أو يحتفظوا بمسافة دقيقة عن بعضهم البعض إذا كانوا يؤدون يركبون الخيل معًا.. وكان الجمهور بعيدًا جدًا عن مناطق العرض"، ويشير إلى أن هوجسميد، وهى منطقة ذات طابع مقتبس من أفلام "هارى بوتر" فى جزر المغامرة، أثبتت شعبية، والتى زارها مجموعة من الأشخاص مع الحفاظ على مسافة التباعد الأمنة مع الأخرين وهى مترين.

أحد الأشخاص الموجودين فى اليوم الأول كان الدكتور تشانينج ويلوبى، الذى يعيش بالقرب من ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، وأثناء ارتدائه قناعه، قال لشبكة CNN: "شعرت أنه كان لديهم حقًا التعامل الجيد مع السلامة.. أنا طبيب، لذلك أتابع ما يحدث فى العالم.. وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، اعتقدت أن Universal كانت قبل المنحنى، لذلك شعرت بأمان شديد عند إحضار عائلتى إلى هنا".

فيما قال أفراد عائلة كبيرة من جورجيا وتكساس، لشبكة "CNN"، إنهم فى إجازة فى فلوريدا واكتشفوا إعادة فتح يونيفرسال، لذلك جاءوا فى أول زيارة لهم على الإطلاق، وأوضحوا أن قاموا بهذه الزيارة من منطلق وجهة نظرهم بأنه لعدم وجود أى ضيوف منذ شهور، فإن إعادة فتح المنتجع اليوم سيكون أفضل وقت للزيارة، بدلاً من انتظار حشود أكبر لاحقًا.