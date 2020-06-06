اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منتجع "يونيفرسال أورلاندو" فى فلوريدا يفتح أبوابه مجددا بعد 3 أشهر من الإغلاق

السبت، 06 يونيو 2020 02:06 م
منتجع "يونيفرسال أورلاندو" فى فلوريدا يفتح أبوابه مجددا بعد 3 أشهر من الإغلاق إعادة فتح منتجع أمريكى
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعيد فتح منتجع يونيفرسال أورلاندو، فى ولاية فلوريدا الأمريكية للجمهور، يوم الجمعة، بعد إغلاقه فى مارس الماضى، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واستقبل المنتجع الجمهور بأعداد محدودة فى حدائقه الثلاثة، يونيفرسال ستوديوز فلوريدا التى افتتحت فى الساعة 9 صباحًا، وجزر المغامرات، فى التاسعة صباحًا، أيضًا، وخليج فولكانو، فى الساعة 10 صباحًا.

 

قبل إعادة فتحه، كان على Universal تقديم خطة تفصيلية إلى فرقة عمل الإنعاش الاقتصادى فى مقاطعة أورانج للموافقة عليها، وبعد موافقة فرقة العمل، وقع عمدة مقاطعة أورانج، جيرى ديمينجز، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بالموافقة على إعادة الفتح، ومثل إجراءات إعادة فتح المتنزهات الترفيهية والملاهى الأخرى، يحتوى المنتجع على تدابير سلامة وميزات جديدة سارية المفعول، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_200605175552-universal-orlando-resort-temperature-check

 

يتيح تطبيق Universal Orlando Resort الخاص بالمنتجع، للأشخاص إجراء عمليات شراء من تذاكر الطعام والمشروبات على هواتفهم الذكية، مما يقلل من عدد المرات التى يحتاج فيها الزوار للمس الأسطح، كما يمكن للزوار أيضًا حجز أوقات الركوب من التطبيق.

 

ويشير تقرير "CNN"، إلى أن إرشادات السلامة الجديدة لدى Universal من أجل ضيوفه، هى كالتالى:

- أقنعة الوجه: وهى ضرورية للضيوف من عمر عامين وأكبر.. إذا نسى الزائر إحضار قناع، فستعرضه الحديقة للبيع.

- فحوصات درجة الحرارة: لا يسمح للضيوف الذين لديهم درجة حرارة 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى بالدخول.

 

- المساحات بالمنتجع: تم إعداد المسافات الاجتماعية لركوب الخيل.. ويطلب Universal من الضيوف التعقيم اليدوى قبل الصعود على متن رحلة.

 

وأضاف التقرير، أنه "بالنسبة للمبتدئين، كان يرتدى المدربين أقنعتهم أو يحتفظوا بمسافة دقيقة عن بعضهم البعض إذا كانوا يؤدون يركبون الخيل معًا.. وكان الجمهور بعيدًا جدًا عن مناطق العرض"، ويشير إلى أن هوجسميد، وهى منطقة ذات طابع مقتبس من أفلام "هارى بوتر" فى جزر المغامرة، أثبتت شعبية، والتى زارها مجموعة من الأشخاص مع الحفاظ على مسافة التباعد الأمنة مع الأخرين وهى مترين.

 

أحد الأشخاص الموجودين فى اليوم الأول كان الدكتور تشانينج ويلوبى، الذى يعيش بالقرب من ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، وأثناء ارتدائه قناعه، قال لشبكة CNN: "شعرت أنه كان لديهم حقًا التعامل الجيد مع السلامة.. أنا طبيب، لذلك أتابع ما يحدث فى العالم.. وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، اعتقدت أن Universal كانت قبل المنحنى، لذلك شعرت بأمان شديد عند إحضار عائلتى إلى هنا".

 

فيما قال أفراد عائلة كبيرة من جورجيا وتكساس، لشبكة "CNN"، إنهم فى إجازة فى فلوريدا واكتشفوا إعادة فتح يونيفرسال، لذلك جاءوا فى أول زيارة لهم على الإطلاق، وأوضحوا أن قاموا بهذه الزيارة من منطلق وجهة نظرهم بأنه لعدم وجود أى ضيوف منذ شهور، فإن إعادة فتح المنتجع اليوم سيكون أفضل وقت للزيارة، بدلاً من انتظار حشود أكبر لاحقًا.


منتجع يونيفرسال اورلاندو

فيروس كورونا المستجد

كورونا نيوز

Universal Orlando Resort

Universal Orlando

كوفيد 19

العزل المنزلى

الحجر الصحى

اغلاق كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. حريق بسفينة محملة بالسيارات فى ميناء بولاية فلوريدا الأمريكية

السبت، 06 يونيو 2020 11:08 ص

معركة مرعبة بين تمساحين فى مدخل منزل بولاية فلوريدا الأمريكية.. فيديو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:00 ص

ترامب يصل لحضور إطلاق مركبة مأهولة إلى الفضاء من فلوريدا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:51 م

نائب الرئيس الأمريكى يزور أحد المطاعم بولاية فلوريدا بدون قناع.. فيديو

الخميس، 21 مايو 2020 04:58 م

ديزنى تعيد فتح منطقة للتسوق والترفيه فى فلوريدا يوم الأربعاء

الأحد، 17 مايو 2020 10:35 ص

إريك ترامب يشكر مؤيدين الرئيس الأمريكى فى مسيرة القوارب بولاية فلوريدا.. فيديو

الأحد، 17 مايو 2020 01:41 ص

فيديو مرعب لتحطم طائرة اصطدمت بـأحد أعمدة الكهرباء بولاية فلوريدا الأمريكية

السبت، 16 مايو 2020 06:00 ص

شبكة CNN: تحطم مقاتلة أمريكية فى فلوريدا ولا خسائر فى الأرواح

الجمعة، 15 مايو 2020 09:03 م

من فلوريدا إلى إسبانيا.. 3 خطط لإعادة فتح الشواطئ فى ظل كورونا

الأربعاء، 13 مايو 2020 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة