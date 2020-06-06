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مقتل 8 وإصابة 7 سوريين بانفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة

السبت، 06 يونيو 2020 05:30 م
مقتل 8 وإصابة 7 سوريين بانفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة سوريا
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قتل 8 مدنيين سوريين وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالى الغربي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن سيارة مفخخة انفجرت، اليوم السبت، بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين والتى تنتشر فيها قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية فى المكان واحتراق عدة سيارات.


وانفجرت أمس سيارة مفخخة بالقرب من المشفى الوطنى فى مدينة رأس العين؛ ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.


وتصاعد الاقتتال المتواصل فيما بين المجموعات الإرهابية التى تأتمر بأوامر النظام التركى فى مناطق انتشارها بريف الحسكة مؤخراً مترافقاً مع اتهامات متبادلة بالخيانة وإدخال وتفجير السيارات المفخخة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.


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