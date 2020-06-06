مقتل 5 أشخاص فى حادث تحطم طائرة بولاية جورجيا الأمريكية

كتب سمير حسنى

قتل خمسة أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية جورجيا الأمريكية حسبما نقلت قناة "الحرة الأمريكية" فى خبر عاجل قبل قليل.، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وعلى صعيد آخر، أمر قاضي محكمة جزئية بالولايات المتحدة شرطة دنفر يوم الجمعة بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي وأدوات القوة الأخرى "الأقل فتكا" مثل القنابل الضوئية ضد المحتجين في المدينة.

ويأتي هذا القرار ردا على دعوى قضائية محلية أقامها يوم الخميس في محكمة دنفر الجزئية محتجون يشتكون من القوة المفرطة التي استخدمها رجال الشرطة خلال المظاهرات العامة عقب موت رجل أسود أعزل أثناء احتجاز الشرطة له في منيابوليس الشهر الماضي.