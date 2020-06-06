مقتل 20 قرويا على الأقل فى هجوم لمسلحين يرتدون ملابس عسكرية بمالى

رويترز

قال مسؤول حكومي محلي وإحدى جمعيات قبائل الفولانى، اليوم السبت، إن مسلحين يرتدون ملابس عسكرية هاجموا قرية يقطنها رعاة من قبائل الفولاني في وسط مالي وقتلوا 20 شخصا على الأقل.

واستهدف المهاجمون يوم الجمعة، قرية بينيداما في منطقة موبتي التي شهدت عشرات المذابح العرقية المتبادلة على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويتهم سكان مناطق زراعية قبائل الفولاني، وهم رعاة شبه رحل يعيشون في أنحاء غرب أفريقيا، بدعم جماعات جهادية محلية مما جعلها هدفا لأعمال عنف من قبل ميليشيات عرقية وقوات الحكومة في بعض الأحيان.

وقال مولاي جويندو رئيس بلدية بانكاس القريبة من المنطقة التي توجد بها قرية بينيداما إن 20 إلى 30 شخصا قتلوا على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري.

وقالت تابيتال بولاكو، وهي إحدى جمعيات قبائل الفولاني، إن 29 شخصا قتلوا بينهم طفلة في التاسعة من عمرها. وحملت الجمعية جنودا بجيش مالي مسؤولية الهجوم قائلة إنهم حاصروا القرية بشاحنات صغيرة قبل قتل القرويين وإضرام النار في المنازل.

وأضافت الجمعية في بيان "الضحايا جميعهم من السكان المدنيين المسالمين.. الذين لم يرتكبوا أي جريمة باستثناء هويتهم العرقية".

ولم يرد المتحدث باسم جيش مالي على طلبات للتعليق.