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مقتل 11 شرطيا أفغانيا فى انفجار لغم بإقليم بدخشان خلال اشتباك مع طالبان

السبت، 06 يونيو 2020 12:24 م
مقتل 11 شرطيا أفغانيا فى انفجار لغم بإقليم بدخشان خلال اشتباك مع طالبان عناصر من الجيش الافغانى
كتب وكالات

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أفادت إذاعة "تولونيوز"، نقلًا عن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، سن الله روحانى، بأن ما لا يقل عن 11 ضابط شرطة، من بينهم قائدهم، لقوا مصرعهم فى انفجار قنبلة على جانب الطريق فى إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان، وبحسب المذيع فإن الحادث وقع فى وقت متأخر يوم الجمعة فى منطقة خاش بالمحافظة.

 

وفى وقت سابق من اليوم، قال مصدر فى مقر شرطة بدخشان لـ "سبوتنيك" إن 13 ضابط شرطة وقائد الشرطة المحلية، مازارى خاشي، قتلوا نتيجة انفجار لغم فى منطقة تشاشما سافيدار فى منطقة خاش، ووقع الانفجار أثناء اشتباكات مع مسلحى طالبان هاجموا نقاط تفتيش محلية الليلة الماضية.

 

وبحسب المصدر، فإن القتال لا يزال مستمرًا وتعرضت طالبان أيضًا لخسائر، وتجدد العنف فى أفغانستان بين القوات الحكومية وحركة طالبان بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذى استمر ثلاثة أيام حتى عطلة عيد الفطر، التى كانت جارية فى الفترة من 24 إلى 26 مايو.

 


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