اليوم السابع
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خالد صلاح
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مفيد لمرضى كورونا أم لا .. دراسة كبرى تحسم الجدل حول عقار كلوروكين

السبت، 06 يونيو 2020 11:00 ص
مفيد لمرضى كورونا أم لا .. دراسة كبرى تحسم الجدل حول عقار كلوروكين هيدروكسى كلوروكين
وكالات

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في أكبر دراسة من نوعها، توصل مسؤولو فريق طبي في بريطانيا إلى نتائج حاسمة، فيما يتعلق بأشهر عقار محتمل ارتبط اسمه بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد الفريق أن تجارب استخدام عقار علاج الملاريا، هيدروكسي كلوروكوين، وغيره، على مرضى كوفيد-19 أفادت بضرورة عدم استخدامه لعلاجهم، لأنه لا يساعد في شفائهم.

وصدرت النتائج أمس الجمعة، بعد تجارب على 1542 مريضا، وأظهرت ان العقار لم يخفض عدد الوفيات، ولا الوقت الذي يمضيه المرضى في المستشفيات ولا غير ذلك.

3-19

فبعد 28 يوما من استخدامه، توفي 25.7 بالمائة من مستخدمي هيدروكسي كلوروكوين، مقابل 23.5 بالمائة من متلقي الرعاية المعتادة، وهو فارق ضئيل بحيث يمكن ان يكون عارضا.

وقال قادة الدراسة، التي أجرتها جامعة أوكسفورد، في بيان أن النتائج "تستبعد بطريقة مقنعة أي تحسن في (معدل) الوفيات".

ولم تنشر النتائج بعد، وفق "أسوشيتد برس"، لكن البيان قال إن التفاصيل كاملة ستعرض قريبا.

ويستخدم عقار هيدروكسي كلوروكوين منذ فترة طويلة لعلاج أمراض الملاريا والذئبة والروماتويد، إلا أنه لا يعرف عنه أنه آمن أو فعال لمنع أو علاج عدوى كورونا، ويمكنه أن يتسبب في اعراض جانبية شديدة، منها مشكلات في ضربات القلب.

 

 


هيدروكسى كلوروكين

عقار الملاريا

علاج كورونا

علاج فيروس كورونا

كورونا نيوز

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