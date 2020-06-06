معهد الصحة بالإسكندرية :6 نصائح لغسل ملابس مريض كورونا

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن معهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان له اليوم عن أفضل طرق غسيل وتطهير ملابس مريض فيروس كورونا أثناء العزل المنزلى ومنعا لانتشار الوباء لجميع أفراد المنزل وتطهيرها جيدا وذلك فى حملة أطلقها المعهد بعنوان " فى بيتنا كورونا".

‫1- ارتداء الجوانتي قبل التعامل مع ملابس المريض وغسيل اليدين جيد جدا بعدها والتخلص من الجوانتي بطريقة سليمة.

‫2-الامتناع تماما عن تنفيض أو هز هدوم المريض ودة علشان نمنع نقل الفيروس للهواء أو الأسطح.

‫ 3- وضع الغسيل في سلة منفصلة أو نخصص كيس مخصوص لهدوم المريض والتخلص من الكيس بعدها بحرص.

‫4- غسيل الهدوم في الغسالة على درجة حرارة عالية مع المنظفات والمبيض.

‫5- يفضل غسل هدوم المريض بمفردها.

‫6-تنشيف الهدوم تماما في الشمس وكويها اذا أمكن.

وكان قد قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية 8 نصائح لمرافقى مرضى فيروس كورونا فى المنزل لمساعدتهم على الشفاء ومنع انتقال العدوى لكافة المتواجدين فى المنزل مع المريض .

‫1-يتولى رعاية المريض شخص واحد بس وهو اللي يقدم له الأكل والشرب والدواء.

‫2- عند تقديم الأكل للمريض، لابد من ارتداء الماسك للمريض والشخص الذى يقدم له الطعام .

‫3-المسافة بين المريض ومقدم الرعاية لابد الا تقل عن 1.5 متر ويفضل أن يكون المريض يكون بظهره.

‫4-المدة اللي يقضيها الشخص اللي بيقدم الرعاية في حجرة المريض ماتزيدش عن ١٥ دقيقة ويفضل تكون أقل من كدة.

‫5-ارتداء الجوانتي قبل اي تعامل مباشر مع المريض او عند تقديم مساعدة له عن قرب ويتم التخلص من الجوانتي بكل حرص بعدها وفي كيس منفصل.

‫6-بعد أي تعامل مع المريض لابد على الشخص الذى يقدم المساعدة يغسل إيديه جيدا ولا يلمس وجهه نهائيا.

‫7-لابد الشخص الذى بيقدم الرعاية للمريض.. يبث فيه الهدوء والطمأنينة حتى لا يشعر بالقلق لأن الخوف والذعر ممكن يؤثر على حالته الصحية.

‫8-توفير وسائل للترفيه والتسلية للمريض لرفع روحه المعنوية حتى يتجاوز هذه المرحلة.