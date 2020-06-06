اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

معهد الصحة بالإسكندرية :6 نصائح لغسل ملابس مريض كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 05:53 م
معهد الصحة بالإسكندرية :6 نصائح لغسل ملابس مريض كورونا غسيل الملابس
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن معهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان له اليوم عن أفضل طرق غسيل وتطهير ملابس مريض فيروس كورونا أثناء العزل المنزلى ومنعا لانتشار الوباء لجميع أفراد المنزل وتطهيرها جيدا وذلك فى حملة أطلقها المعهد بعنوان " فى بيتنا كورونا".

‫1- ارتداء الجوانتي قبل التعامل مع ملابس المريض وغسيل اليدين جيد جدا بعدها والتخلص من الجوانتي بطريقة سليمة.

‫2-الامتناع تماما عن تنفيض أو هز هدوم المريض ودة علشان نمنع نقل الفيروس للهواء أو الأسطح.

‫ 3- وضع الغسيل في سلة منفصلة أو نخصص كيس مخصوص لهدوم المريض والتخلص من الكيس بعدها بحرص.

‫4- غسيل الهدوم في الغسالة على درجة حرارة عالية مع المنظفات والمبيض.

‫5- يفضل غسل هدوم المريض بمفردها.

‫6-تنشيف الهدوم تماما في الشمس وكويها اذا أمكن.

وكان قد قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية 8 نصائح لمرافقى مرضى فيروس كورونا فى المنزل لمساعدتهم على الشفاء ومنع انتقال العدوى لكافة المتواجدين فى المنزل مع المريض .

‫1-يتولى رعاية المريض شخص واحد بس وهو اللي يقدم له الأكل والشرب والدواء.

‫2- عند تقديم الأكل للمريض، لابد من ارتداء الماسك للمريض والشخص الذى يقدم له الطعام .

‫3-المسافة بين المريض ومقدم الرعاية لابد الا تقل عن 1.5 متر ويفضل أن يكون المريض يكون بظهره.

‫4-المدة اللي يقضيها الشخص اللي بيقدم الرعاية في حجرة المريض ماتزيدش عن ١٥ دقيقة ويفضل تكون أقل من كدة.

‫5-ارتداء الجوانتي قبل اي تعامل مباشر مع المريض او عند تقديم مساعدة له عن قرب ويتم التخلص من الجوانتي بكل حرص بعدها وفي كيس منفصل.

‫6-بعد أي تعامل مع المريض لابد على الشخص الذى يقدم المساعدة يغسل إيديه جيدا ولا يلمس وجهه نهائيا.

 

‫7-لابد الشخص الذى  بيقدم الرعاية للمريض.. يبث فيه الهدوء والطمأنينة حتى لا يشعر بالقلق لأن الخوف والذعر ممكن يؤثر على حالته الصحية.

‫8-توفير وسائل للترفيه والتسلية للمريض لرفع روحه المعنوية حتى يتجاوز هذه المرحلة.

 

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

العزل المنزلى

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة