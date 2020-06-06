اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 09:43 م
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مظاهرة حاشدة تجوب شوارع واشنطن للمطالبة بالمساواة العرقية.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 09:17 م
مظاهرة حاشدة تجوب شوارع واشنطن للمطالبة بالمساواة العرقية.. صور مظاهرة فى واشنطن
رويترز

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خرجت مظاهرة حاشدة، إلى شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، إستمرارا للمظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية على يد رجل شرطة.

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وأثار تعرض رجل يبلغ من العمر 75 عاما إلى الدفع على يد الشرطة فى مدينة نيويوك الأمريكية، إدانة واسعة فى الولايات المتحدة لهذا المشهد العنيف، لكن على الجانب الآخر، احتج عشرات الضباط من مدينة بوفالو التابعة لولاية نيويورك على معاقبة اثنين من زملائهم على خلفية الواقعة، حيث قدم 57 ضابطا استقالتهم من شرطة المدينة على خلفية الواقعة التى أدت إلى إصابات خطيرة فى رأس الرجل المسن.

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وأظهر تسجيل مصور ضباطا من شرطة بوفالو وهما يدفعان رجلا يبلغ من العمر 75 عاما ويسقطانه أرضا، حيث شوهد الدم ينزف من رأسه قبل أن يتم نقله لاحقا إلى المستشفى، وشوهد الرجل راقدا على الأرض وهو ينزف، بينما كان عشرات الشرطيين يمرون جانبه من دون أن يمد له أى منهم يد العون.

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